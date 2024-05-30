Сцена / Концерты

Органист Андрей Коломийцев даст в Пскове концерт редких барочных произведений

Концерт органной музыки из цикла «Дух свободы» состоится в субботу, 12 октября, в 16.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви

В концерте примет участие талантливый и харизматичный органист Андрей Коломийцев, выпускник Высшей школы музыки в Штутгарте (Германия), преподаватель органа и клавесина на факультете искусств СПбГУ, штатный органист лютеранско-евангелического прихода святой Екатерины (Санкт-Петербург), лауреат международных органных конкурсов.

В концерте «Дух свободы» прозвучат органные шедевры XVII-XVIII века: немецких композиторов и композиторов эпохи барокко Георга Муффата, Иоганна Якоба Фробергера, Иоганна Кристофа Пахельбеля, Иоганна Каспара Керля, испанского композитора и органиста XVII века Пабло Бруна, фламандского композитора и органиста XVII-XVIII века Абрахама ван ден Керкховена, итальянского композитора и органиста эпохи барокко Алессандро Польетти и французских композиторов и органистов эпохи барокко Кристофа Муаро и Клода-Бенинь Бальбатра.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала выступления. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Концерт пройдет в храме по адресу: улица Плехановский Посад, дом 64.