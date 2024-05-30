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Музыку из «Гарри Поттера» смогут услышать псковичи в филармонии

Музыку из «Гарри Поттера» смогут услышать псковичи в 81-м филармоническом сезоне. Об этом художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нашли ноты. Это очень непростая история - поиграть с оркестром что-либо. Это, в первую очередь, нотный материал, и он зачастую бывает эксклюзивной и очень дорогой. Мы нашли ноты, чтобы исполнить музыку из "Гарри Поттера", из "Интерстеллара". Я думаю, молодежи будет интересно», – рассказал Алексей Репников.

Также множество событий планируют посвятить юбилеям известных композиторов.

«Большие симфонические программы, то, что называется у нас "крупная форма", это будет посвящено этим юбилейным композиторам», – добавил Алексей Репников.

Ранее сообщалось, что концерт-открытие 81-го филармонического сезона в Пскове будет посвящен итальянской музыке.

Программу «Беседка» с Алексеем Репниковым слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) завтра, 1 октября, в 12.00.