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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о старте 81-го филармонического сезона

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

81-й филармонический сезон стартует в Пскове 1 октября, в Международный день музыки. В преддверии этого события гостем радиостанции «ПЛН FM» стал художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

Он рассказал об итогах прошлого сезона, планах на будущее и сложностях работы в оркестре. Ведущая — Анастасия Сливинская.