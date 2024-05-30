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81-й филармонический сезон в Пскове стартовал с итальянских основ

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области 1 октября порадовал своих поклонников открытием 81-го филармонического сезона. Событие было приурочено к Международному дню музыки. Традиционно в эту дату проходит огромное количество концертов, и Псков не стал исключением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-культурная дирекция Псковской области

«В БКЗ филармонии было жарко не только из-за начала долгожданного отопительного сезона и сотен зрителей, но и благодаря программе открытия, буквально переносящей на берега далекой солнечной Италии. Неслучайно музыка именно этой страны стала отправной точкой будущего филармонического сезона. Родина оперы, виртуозного пения и ярчайших классических композиторов — Россини, Верди, Паганини, Вивальди, Пуччини. Судя по афише сезона, опер и вокальной музыки в этом году будет много. Поэтому совершенно логично начать это музыкальное знакомство с итальянских основ», - сообщают в ТКД.

Уже по первому концерту становится понятно, что Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Алексея Репникова всерьез займется музыкальным просвещением псковской публики, продолжили в ТКД. «Новые, редко исполняемые и премьерные произведения — основа будущего сезона. Конечно, от всем знакомой классики никто отказываться не собирается, но ее исполнение точно порадует зрителей. Так, настоящим украшением концерта-открытия стала виртуозная игра приглашенного солиста — концертмейстера Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга Антона Чаусовского», - заметили в ТКД.

Исполнение «Кампанеллы» Паганини и «Весны» Вивальди вызвало бурные овации.

С неменьшим восторгом публика приняла арии из опер Джакомо Пуччини в исполнении лауреатов международных конкурсов, солистов Мариинского театра Екатерины Гончаровой и Романа Широких. Трогательный дуэт героев «Богемы», эмоциональная ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» и уверенное завершение концерта одной из самых сложных арий тенорового репертуара — «Пусть никто не спит» поет принц Калаф в последнем акте «Турандот».

«Этого же пожелаем и культурной жизни региона, ведь новый филармонический сезон обещает быть насыщенным, и пропускать его концерты, а тем более просыпать, просто нельзя», - заключили в ТКД.

Фоторепортаж с открытия 81-го филармонического сезона в Пскове можно посмотреть ниже.