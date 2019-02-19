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Пересечение улиц Шестака и Доставалова в Пскове готовят к гарантийному капитальному ремонту

В Пскове перекресток Шестака и Доставалова подготовят к капитальному ремонту. Об этом со встречи главы администрации Пскова Александра Братчикова с подрядчиком «Дорстройсервис» передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С начала марта контрольное управление и подрядчик посмотрят, что с этой территорией можно сделать в рамках аварийного ремонта. Надо будет провести аварийный ремонт. А в апреле уже можно будет смотреть, что с этим участком можно сделать в рамках капитального гарантийного ремонта. И уже провести работы с фрезерованием, горячим асфальтом», - отметил Александр Братчиков.

Представитель подрядной организации согласился с главной администрации муниципалитета, что «Дорстройсервису» данные работы провести необходимо.

Александр Братчиков 28 февраля провел несколько встреч с подрядчиками, ремонтирующими городские дороги. Кроме главы администрации, на этих встречах присутствовали начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова, замначальника УГХ Пскова Татьяна Макарова и общественники из организации «Убитые дороги».