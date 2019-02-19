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Михаил Ведерников указал на необходимость пересмотра отношений с «дорожными» подрядчиками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников указал на необходимость пересмотра отношений с подрядчиками, привлеченных к содержанию, уборке и ремонту улично-дорожной сети Пскова . По его словам, в техзаданиях и конкурсной документации нужно четко прописывать маршрутизацию, сроки и ответственность организаций, что позволит усилить контроль за выполнением работ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, такие указания глава региона сделал сегодня, 6 марта, на совещании, посвященном состоянию дорог Пскова.

Михаил Ведерников предложил на примере Пскова разработать типовой контракт, который может быть использован и в других муниципальных образованиях.

При этом губернатор региона похвалил муниципальные власти за улучшение работы по уборке города. «Жалоб стало меньше, а обращения граждан находят оперативную реакцию. Стали приходить благодарности, люди пишут, что убирать стали там, где никогда не убирали. Конечно, работы еще не початый край, но положительная динамика есть», - сказал Михаил Ведерников.

Активист общественного движения «Убитые дороги Пскова» Дмитрий Цопов тоже отметил подвижки в дорожных работах и поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за пристальное внимание к состоянию городской дорожной сети. По его словам, наиболее аварийные участки дорог, которые были включены жителями в ТОП-10, уже либо отремонтированы, либо попали в план ремонта.

«Мы видим обратную связь. Самое главное, что нас услышали. Все говорят, что со снегом тает асфальт. Мы хотим изменить этот вектор, чтобы с каждой следующей зимой дороги оставались качественными, и очень рады, что нашли понимание со стороны областных властей», - сказал общественник.