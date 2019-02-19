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АвтоМир / Дороги

Контрольное управление Пскова: Для проверки укладки дорожного покрытия у нас нет специалистов

27.02.2019 19:54|ПсковКомментариев: 17

В контрольном управлении администрации Пскова нет специалистов, которые смогли бы проверить качество укладки дорожного покрытия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на рабочем совещании, посвященном состоянию дорог муниципалитета, сообщила начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова.

«В контрольном управлении нет специалиста по укладке дорожного покрытия. То есть мы можем контролировать, чтобы выполнялись работы, но не можем оценить, как и что делается, и не возьмем на себя такую ответственность», - отметила Наталья Симонова.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков добавил, что у него «возникнет большой вопрос» к технадзору, если последний еще раз примет некачественную работу по ремонту дороги.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #дороги #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 17Версия для печати
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