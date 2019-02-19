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«Это свинство, а не уборка»: Иван Цецерский проехал по улицам Пскова

Глава Пскова Иван Цецерский вновь проконтролировал качество уборки улиц Пскова от выпавшего снега. Свое мнение он озвучил на своей странице в соцсети Instagram.

«Если отдельные подрядчики решили "забить" на уборку дорог и тротуаров от снега, то УГХ администрации города в лице Николая Баринова и главы администрации города Александра Братчикова должны применить меры штрафов и претензионной работы. Это свинство, а не уборка!» - отметил глава Пскова и проиллюстрировал свое мнение красноречивым видео.

Напомним, накануне Иван Цецерский остался также недоволен качеством уборки города.