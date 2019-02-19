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Александр Братчиков: Не убирающие улицу предприятия и управляющие компании надо штрафовать

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что управляющие компания и коммерческие предприятия, которые не убирают улицу, надо штрафовать. Об этом об этом Александр Братчиков сообщил на рабочем совещании, посвященном состоянию дорог муниципалитета.

«Что касается управляющих компаний, которые не проводят надлежащую уборку, - их надо штрафовать. Это относится и к коммерческим предприятиям, офисам, магазинам, которые не убирают свою территорию. Так, например, у «Магнита» на Октябрьской площади целая глыба снежная образовалась, а ее им убрать надо было. Вот, выписали этому магазину предписание. Надо адекватно следить за своей территорией», - отметил Александр Братчиков.