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АвтоМир / Дороги

Власти Пскова планируют в марте активнее убирать улицы

04.03.2019 14:25|ПсковКомментариев: 0

В марте в Пскове планируют усилить работу по уборке улиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Такое ключевое направление работы муниципалитета задал глава Пскова Иван Цецерский на последнем координационном совещании с должностными лицами, посвященном итогам деятельности за февраль.

Фото: пресс-служба ОМСУ города Пскова

Глава города дал поручение начальнику управления городского хозяйства Николаю Баринову провести анализ существующих контрактов по уборке города и подготовить свои предложения по их корректировке в дальнейшем. Иван Цецерский подчеркнул, что приоритеты в уборке городских пространств должны быть направлены не только на уборку остановочных комплексов на территории города Пскова, но и пешеходных зон, парковых зон и путей движения к социально значимым объектам: школам и детским садам.

Фото: пресс-служба ОМСУ города Пскова

Иван Цецерский отметил, что важно сделать все, чтобы псковичи, ведущие в детские сады и школы своих детей, не испытывали дискомфорта. Глава города указал ответственным службам на усиление работы в этом направлении и подчеркнул, что утром пешеходные подходы к учебным заведениям должны быть очищены.

В совещании приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков, его заместители Александр Коновалов и Валентина Зубова, а также руководители Управлений администрации Пскова.

Напомним, Иван Цецерский накануне негативно отозвался об уборке Пскова.

Теги: #Цецерский #администрация Пскова #дороги Пскова #угх #уборка дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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