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Скоро в Пскове будут ремонтировать пересечение Льва Толстого и Малозонального переулка

С апреля 2019 года подрядная организация «ДСУ-125» приступит к гарантированному капитальному ремонту участка у пересечения улицы Льва Толстого и Малозонального переулка. Об этом со встречи главы администрации Пскова Александра Братчикова с директором «ДСУ-125» передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Здесь трубу «Горводоканала» прорвало. И в рамках содержания сетей произвели вскрытие дорожного покрытия. В общем, так дорога и пострадала еще сильнее», - уверил директор «ДСУ-125».

На пересечении улицы Льва Толстого и Малозонального переулка трубу «Горводоканала» прорвало примерно в конце 2018 года.

«Предлагаю, чтобы вы в марте провели аварийный ремонт, а с апреля начали заниматься капитальным гарантийным», - отметил Александр Братчиков.

Подрядная организация проводить работы согласилась.

Напомним, Александр Братчиков провел ряд встреч с подрядчиками, которые ремонтируют псковские дороги, и обсудил на этих встречах, когда начать гарантийный ремонт тех или иных улиц.