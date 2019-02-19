Скоро в Пскове будут ремонтировать пересечение Льва Толстого и Малозонального переулка

С апреля 2019 года подрядная организация «ДСУ-125» приступит к гарантированному капитальному ремонту участка у пересечения улицы Льва Толстого и Малозонального переулка. Об этом со встречи главы администрации Пскова Александра Братчикова с директором «ДСУ-125» передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Здесь трубу «Горводоканала» прорвало. И в рамках содержания сетей произвели вскрытие дорожного покрытия. В общем, так дорога и пострадала еще сильнее», - уверил директор «ДСУ-125».
На пересечении улицы Льва Толстого и Малозонального переулка трубу «Горводоканала» прорвало примерно в конце 2018 года.
«Предлагаю, чтобы вы в марте провели аварийный ремонт, а с апреля начали заниматься капитальным гарантийным», - отметил Александр Братчиков.
Подрядная организация проводить работы согласилась.
Напомним, Александр Братчиков провел ряд встреч с подрядчиками, которые ремонтируют псковские дороги, и обсудил на этих встречах, когда начать гарантийный ремонт тех или иных улиц.