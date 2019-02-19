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Разговор властей и подрядчиков будет конструктивным, если условия «дорожных» контрактов будут четко прописаны - Андрей Крот

Разговор властей и дорожных подрядчиков будет конструктивным, когда будут четко прописаны условия техзадания к муниципальным контрактам на содержание улично-дорожной сети Пскова и когда они будут реально соответствовать фактическим объемам работ, которые выполняют подрядные организации. Такое мнение в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал директор ООО «УДС Псков» Андрей Крот.

«Однозначно техническое задание надо поправить. В нем должны найти отражение современные эффективные методы содержания дорог, ремонта. Все должно быть четко прописано: какие материалы используются, какие средства малой механизации, какая техника на все виды работ по содержанию, а также их точное число», - убежден Андрей Крот.

По его мнению, только после того, как техзадание в муниципальном контракте будет четко прописано, с подрядчиков можно спрашивать за качество работ. «Только после этого с подрядчика можно требовать, почему в течение часа у него в городе не находится 8 машин или 10 тракторов и почему нет подметальной машины. Тогда будет конструктивный разговор», - подчеркнул директор «УДС Псков».

«Если в контракте на район заложено две единицы техники, а требуют, чтоб подрядчик давал 30, о чем можно разговаривать? А то, что это не предусмотрено в контракте, в расчет не берется. Это игра в одни ворота: «есть контракт — занимайтесь». И никто изначально его не проанализировал», - заключил Андрей Крот.