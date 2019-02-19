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АвтоМир / Дороги

Александр Братчиков высказал подрядчикам претензии по качеству уборки Пскова

23.02.2019 20:45|ПсковКомментариев: 31

Сегодня,23 февраля, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, глава администрации Пскова Александр Братчиков провел выездное совещание по вопросу качества уборки города. Об этом он сообщил в соцсети Instagram. В совещании также принял участие начальник УГХ Пскова Николай Баринов.

Александр Братчиков высказал подрядчикам претензии по качеству уборки города. «Также напомнил, что мы все несем персональную ответственность перед горожанами. Николай Баринов доложил, что в контрактах на уборку города предусмотрены штрафные санкции за некачественное выполнение работ. Минимальный штраф - более 600 тысяч рублей», - сообщил сити-менеджер.

Он также поручил Николаю Баринову применить штрафные санкции, если подобная ситуация будет продолжаться.

Сегодня в уборке города участвует 14 универсальных дорожных машин, 12 тракторов МТЗ по уборке тротуаров. Шесть бригад дворников работают на очистке автобусных остановок, заключил глава городской администрации.

Теги: #дороги #УДС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 31Версия для печати
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