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Александр Братчиков: Пскову выделят средства на самостоятельную уборку улиц

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал просьбу администрации Пскова выделить средства на то, чтобы в плане уборки улиц город мог обслуживать себя сам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил на рабочем совещании, посвященном состоянию дорог муниципалитета.

«Мы провели большой анализ по городам России. И, например, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани улицы убираются муниципальными предприятиями, причем на 70%. И мы попросили губернатора выделить нам средства, чтобы наши коммунальные предприятия могли убирать Псков. Михаил Юрьевич одобрил инициативу, - отметил Александр Братчиков. - Это сделает нас независимыми от тех контрактов, которые мы заключаем. И не будет такого, как недавно, что 4 дня никто ничего не убирал, так как контрактов не было».

Кроме того, Александр Братчиков сообщил, что теперь администрация муниципалитета сама разрабатывает схему уборки города, достающуюся подрядчику.