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В администрации региона планируют увеличить срок контрактов на содержание псковских дорог

В администрации Псковской области попробуют увеличить срок контрактов на содержание дорог Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил на совещании, посвященном состоянию дорог города.

«Президент Российской Федерации сейчас настаивает, чтобы максимально увеличить сроки контракта, по которому подрядчик выполняет ремонт, содержание и реконструкцию дороги. Это должно постепенно внедряться. Поэтому у меня есть предложение: рассмотреть увеличение сроков контрактов на содержание дорог, - высказался на совещании и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. - Это позволит добросовестным подрядным организациям, выходя на торги, обеспечивать себя техникой, брать ее в лизинг. Они будут понимать, что в долгосрочной перспективе будут работать - и будут делать качественно. В конце года заканчивается контракт, и я прошу, чтобы следующий был долгосрочный. Начать можно с 3-х лет, а если идеально - можно сделать 5,5 года, как для федеральных дорог».

Михаил Ведерников на это предложение отреагировал положительно.

«Согласен, это будет стимулировать подрядчиков проводить более качественный ремонт, потому что они будут ежегодно получать средства на содержание дорожной сети и, соответственно, если дорога будет качественная, на такое содержание будет уходить меньше денег. Будет экономия, - отметил губернатор региона. - Но все равно нужно будет прописать жесткие требования, чтобы не получилось так, что мы выведем кого-то на 3-летний контракт, а потом будем вокруг этого подрядчика танцевать с бубном и уговаривать, чтобы дорога была в порядке. Но предложение продлить сроки - хорошее. Давайте попробуем. Может быть, несколько таких контрактов разыграем в качестве пилотных. И если опыт будет положительным - тогда и для остальных дорог так сделаем».