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Николай Мельков: Возврат к «дорожным» МУПам позволит повысить качество содержания дорог в Пскове

Возврат к «дорожным» МУПам и ГУПам позволит повысить качество содержания дорог в Пскове. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков, комментируя недавнее поручение губернатора Михаила Ведерникова перевести 30% работ по обслуживанию и ремонту улично-дорожной сети Пскова в ведение муниципалитета. Напомним, сейчас эти услуги в рамках муниципальных контрактов оказываются коммерческими организациями и вызывают большие нарекания по качеству.

«Есть примеры других регионов, где не то что 30%, а чуть ли не 80% объектов (дорог - ред.) отдаются муниципальным предприятиям. И, как правило, качество (содержания и ремонта дорог — ред.) в этих регионах видно практически сразу», - констатировал общественник. Проблемы, по его словам, в этих регионах есть, «но не как у нас, когда гарантийный срок ремонта улицы Труда заканчивается, а подрядчика, оказывается, уже нет», и «улицу Звездную уже два года пытаются поддержать, хотя гарантия заканчивается в этом году». «А контракт никак не прописывает, какими методами мы эту улицу должны сделать», - пояснил Николай Мельков.

«Когда этим будут заниматься МУПы, все будет понятно. Администрации Пскова не надо будет разыгрывать тендеры. Они смогут сразу передать дороги муниципальной организации, и они уже смогут за ними следить». - заключил активист «Убитых дорог».