Сити-менеджер Пскова разъяснил специфику проведения ямочного ремонта негарантийных дорог

Специально для жителей города глава администрации Пскова Александр Братчиков разъяснил специфику проведения ямочного ремонта негарантийных дорог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, особенности таких работ Александр Братчиков рассказал 6 марта, на совещании, посвященном состоянию дорог Пскова, у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«Что касается негарантийных дорог, у нас в контрактах предусмотрено 2 вида ремонта. Это ремонты в зимний и летне-осенний периоды, - отметил Александр Братчиков. - Так, в зимний период у нас предполагается ямочный ремонт холодным асфальтобетоном или обратной пропиткой. Обратная пропитка - это когда засыпается щебень, приливается битумом и засыпается крошкой, чтобы ничего не прилипало к колесам машин. А летом же предполагается ремонт эмульсионным методом и ремонт фрезерованием - это когда убирают колейность, фрезеруют верх».