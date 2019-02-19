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В Пскове планируют в «открытом режиме» следить за состоянием дорог

Псковичи смогут в «открытом режиме» следить за состоянием своих дорог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на рабочем совещании, посвященном состоянию дорог Пскова, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

«За после последние 8 лет у нас сделали 61 километр дороги, что очень мало. Это не позволяет заявлять, что дороги в хорошем состоянии. Мы должны прикладывать больше усилий. Для этого будем в открытом режиме работать над состоянием дорог. У нас не должно быть секретов от жителей. Возможно, будем размещать в интернете журналы работ по уборке дорог и сделаем так, чтобы люди могли напрямую до нас доносить, где в городе неудовлетворительное состояние дороги. Идея, чтобы жители могли оставлять фотографии и свои контакты, чтобы можно было оперативно все исправлять, тоже неплохая, - отметил Александр Братчиков. - Необходимо продумать, как сделать так, чтобы люди видели прогресс. Возможно, сделаем фотофиксацию этого прогресса, будем выкладывать фотографии, как что ремонтируется, на всеобщее обозрение».

Кроме того, на совещании Александр Братчиков предложил общественникам из «Убитых дорог Пскова» объединить данные о состоянии дорог города, чтобы всецело знать масштаб проблемы.