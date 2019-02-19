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Губернатор: Когда погодные условия позволят, будем делать карточный ремонт псковских дорог

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что, когда позволят погодные условия, в Пскове будут делать карточный ремонт дорог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом губернатор сообщил 6 марта на совещании, посвященном состоянию дорог Пскова.

«Люди должны понимать, что в Пскове сейчас мы просто временно убираем ямы, делаем ямочный ремонт, чтобы жители могли ездить без больших потерь для своих транспортных средств, - отметил Михаил Ведерников, ознакомившись с презентацией о состоянии дорог до и после предварительных работ. - Когда же позволят погодные условия - псковские дороги ждет карточный ремонт. Либо проблемный участок будет полностью вырезаться, и асфальт - полностью меняться, либо будет меняться дорожное покрытие на всем участке дороги. Мы не говорим, что мы молодцы и решили проблему, но в этом направлении есть динамика. Установлен контакт между администрацией региона, администрацией города и подрядчиками. Кроме того, напомню, чтобы разрешить вопрос, будем делать интерактивную карту: в интернете люди сами смогут отмечать проблемные участки дорог».

Кроме того, губернатор заострил внимание, что будет проводить совещание, посвященное состоянию псковских дорог, раз в 2 недели.

Добавим, карточный ремонт означает полную замену верхнего слоя дорожного покрытия на определенном участке дороги (слоя износа).