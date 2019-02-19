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Псковских подрядчиков оштрафуют за некачественную уборку дорог

Подрядчиков, плохо убирающих псковские дороги, оштрафуют. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на совещании, посвященном состоянию дорог Пскова, у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

«У меня большой блок вопросов, связанных с качеством уборки дорог и применением по этому поводу штрафных санкций», - отметил Александр Братчиков, пояснив, что две фирмы будут оштрафованы: одна примерно на 690 тысяч рублей, вторая - почти на 90 тысяч

«Кроме того, компании, которая занимается уборкой Запсковья, мы выставим те штрафы, которые выставлены администрации. Все эти штрафы, которые выставляют администрации, должны зеркально переводиться на подрядчиков», - заключил сити-менеджер Пскова.