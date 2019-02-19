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Михаил Ведерников: В День памяти 6-й роты псковская администрация в грязь лицом не ударила

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что 1 марта, в День памяти героев-десантников 6-й роты, администрация Пскова «в грязь лицом не ударила». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом губернатор сообщил 6 марта, на совещании, посвященном состоянию дорог Пскова.

«В День памяти 6-й роты псковская администрация в грязь лицом не упала. Центр был в хорошем состоянии. Я обратил на это внимание. Я понимаю, что не хватает средств, техники, но напрягитесь, - обратился Михаил Ведерников к главе администрации Пскова Александру Братчикову. - Муниципальные предприятия должны работать нормально. К тому же «Псковавтодор» готов подстраховать и людьми и техникой».