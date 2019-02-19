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Псков должен работать с проверенными подрядчиками - Олег Брячак

Псков должен работать с проверенными подрядчиками. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, рассуждая о путях повышения качества работ по содержанию улично-дорожной сети Пскова.

«Я прекрасно понимаю, что денег в бюджете именно на ремонты улично-дорожной сети заложено недостаточно. Практически все дороги разбиты, а вот денег на то, чтобы их отремонтировать, нет», - констатировал депутат. Важно, по его словам, определиться с подрядчиком, который будет качественно делать ремонты. В частности, он напомнил, что лет 15 назад одной иногородней компанией было отремонтировано Крестовское шоссе. Несмотря на большой транспортный поток, трасса все это время простояла в хорошем состоянии. «Почему бы нам не найти этого подрядчика и с ним не заключить контракт, раз уж он себя показал? Зачем выискивать непонятные компании, которые нам непонятно как делают дороги? Деньги заплатили — а через год ремонта нет. Предъявили к нему гарантийные претензии — и подрядчика уже и нет, он обанкротился», - отметил Олег Брячак.

Также он одобрил предложение губернатора Михаила Ведерникова о том, чтобы 30% всех работ по содержанию дорог Пскова выполнял муниципалитет. «Я об этом говорил уже несколько лет. Когда контракты выполняют муниципальные предприятия, всегда можно с них спросить. Во-вторых, это стопроцентная гарантия, потому что это предприятие никуда не денется, а в-третьих, зарплаты всегда «белые», а значит отчисления в бюджеты всех уровней будут больше. Поэтому это был бы выход», - полагает депутат. При этом он предлагает максимально усилить контроль за руководством этих предприятий, чтобы они качественно работали. «Сегодня как-то модно стало заводить уголовные дела по поводу и без повода. Поэтому, может быть, такое изменение в подходах силовиков как раз и будет стимулировать новых руководителей муниципальных и госпредприятий, чтоб они выполняли свои обязанности более качественно», - заключил Олег Брячак.