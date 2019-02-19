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Скоро Псков получит три единицы уборочной техники из Петербурга

В Пскове появится еще три единицы уборочной техники. Она прибудет из Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на совещании, посвященном состоянию дорог Пскова.

«На днях к нам должны поступить 3 единицы уборочной техники, о которой мы договаривались с и. о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, - отметил Михаил Ведерников. - Когда она придет - ее нужно будет сразу же ставить в работу».

О конкретных сроках прибытия техники сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

«Одна единица техники, трактор, будет нам отправлена на эвакуаторе либо 7, либо 11 марта, - конкретизировал Сергей Грахов. - Остальные же 2 - в течение следующей недели, когда подпишем все договоры».

«Давайте, не тяните, не ждите, пока голубиной почтой все эти договора к нам придут. Как коллеги подписали - подписывайте у нас и отправляйте», - ответил губернатор Псковской области. На это Сергей Грахов сказал, что именно так быстро все и будет.