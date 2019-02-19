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Обсудили и ремонтировать - как администрация Пскова думает улучшать дороги

В администрации Пскова прошло рабочее совещание, посвященное дорогам города. На этой встрече чиновники и общественники искали решение, как улучшить состояние проезжей части. После совещания глава администрации Пскова встретился с подрядчиками, договорился с ними о гарантийном капитальном ремонте улиц. Псковская Лента Новостей выяснила все подробности встреч.

Дом № 22 по улице Некрасова. В зале на третьем этаже здания администрации Пскова - рабочее совещание.

«Наша сегодняшняя тема - обслуживание и ремонт дорог, дворов и работа с управляющими компаниями», - объявляет глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Напомним, 22 февраля на совещании губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал состояние псковских дорог и ремонтирующих их подрядчиков.

«Сразу хочу поблагодарить активистов из «Убитых дорог». Эти люди с большим вниманием относятся к тому, что происходит в городе, и мы хотим совместно с ними сделать город чище и безопаснее», - отмечает глава администрации муниципалитета.

Кроме общественников из «Убитых дорог Пскова», перед главой администрации - руководитель псковского УГХ Николай Баринов, и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, замначальника УГХ Пскова Татьяна Макарова и начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова.

«Открытый режим»

«Поскольку у нас нет секретов от жителей и общественности, хотелось бы ознакомить присутствующих с контрактами по уборке города, - передает собравшимся документы Александр Братчиков. - Общественники говорят много правильного, хотелось бы сначала услышать их предложения, как сделать дороги лучше».

Активисты, в свою очередь, предлагают сделать так, чтобы дорожно-патрульный журнал по обслуживанию городских дорог, был виден всем, «в открытом доступе».

«Я согласен с этим предложением. Надо, чтобы люди видели, как что происходит. Возможно, мы сможем размещать эти данные на сайте администрации», - одобряет инициативу общественников Александр Братчиков. - Кроме того, я считаю, что этот журнал необходимо вести не подрядчикам, а заказчикам, ведь именно заказчики платят».

Глава администрации Пскова Александр Братчиков. Источник: трансляция «Убитые дороги Пскова»

Далее активисты просят предоставить жителям города электронную карту, по которой будет видно, где и как обслуживаются и должны обслуживаться дороги.

«Мы обсудим это с комитетом информационных технологий. Карта, на которую люди смогут самостоятельно наносить места, где есть дефекты, прилагать фотографии, - это нужно. Этакий народный контроль, - отмечает глава администрации муниципалитета. - Только надо продумать вопрос с идентификацией человека, который оставляет пометку. Чтобы не было такого, как на многих сайтах, где пишут всякую ересь. Нужно, чтобы человек зафиксировал дефект и обозначил себя, на случай обратной связи, - и готово, подрядчику можно работать. Работа сложная, но мы постараемся с ней справиться к 2020 году. Это будет многослойная интерактивная карта жизни города. На такой проект у нас - 2 миллиона рублей. Там будет все, и уборка, и замена освещения, и вырубка деревьев и много другое. Сейчас общаемся по этому поводу с «Ростелекомом» и «Мегафоном».

Активисты напоминают, что у них есть «карта Убитых дорог», где содержится информация по дорожным изъянам. На что Александр Братчиков предлагает объединить их «карту Убитых дорог» с картой администрации.

«Надо еще показать там не только проблемные моменты, но и итог работы над ними. Нужно сделать, чтобы сам подрядчик периодически там отчитывался, предоставлял фотографии, - подмечает и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. - И пусть это выльется в большее количество жалоб, но зато люди будут видеть прогресс».

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Источник: трансляция «Убитые дороги Пскова»

Александр Баринов соглашается с Борисом Елкиным и обещает рассмотреть этот вопрос.

Что есть и что будет

«А сейчас я расскажу, что мы сделали и будем делать. Ведь, к сожалению то, с какой скоростью мы работаем над дорогами, не позволяет говорить, что они в хорошем состоянии, - негодует глава администрации Пскова. - И мы должны приложить максимум усилий, чтобы ситуация изменилась».

Со слов Александра Братчикова, за последние 8 лет в Пскове отремонтировали 61 километр дорог.

«Для каждого подрядчика мы сделаем схему уборки города. В нее войдут и дороги, и территория у остановок, и тротуары. Эта схема тоже будет в открытом доступе, чтобы все понимали, когда и что должно убираться. И принцип работы будет определять заказчик, - отмечает Александр Братчиков. - Еще немаловажно то, что мы провели большой анализ по городам России. И Москву, Санкт-Петербург, Казань убирают муниципальные службы, причем на 70%. И мы попросили губернатора выделить нам средства, чтобы наше коммунальное предприятие тоже могло убирать Псков. Губернатор одобрил инициативу. Это сделает нас независимыми от тех контрактов, которые мы заключаем. И нам можно будет не опасаться, что без контрактов город никто не будет убирать, как это произойдет с 1 по 4 марта».

Со слова главы администрации Пскова, контракт на уборку, которая должна быть с 1 по 4 марта, пришлось расторгнуть по предписанию ФАС.

«Что касается управляющих компаний, которые не проводят надлежащую уборку, - их надо штрафовать. Это относится и к коммерческим предприятиям, офисам, магазинам, которые не убирают свою территорию. Так, например, у магазина «Магнит» на Октябрьской площади целая глыба снежная образовалась, а ее им убрать надо было. Вот, выписали этому магазину предписание. Надо адекватно следить за своей территорией, - продолжает Александр Братчиков. - В отношении уборки кто-то что-то хочет дополнить?».

Слово берет руководитель псковского УГХ Николай Баринов.

Руководитель псковского УГХ Николай Баринов. Источник:трансляция «Убитые дороги Пскова»

«Хочу отметить, что ямочный ремонт делается у нас ежедневно. Каждый подрядчик с 9.00 до 21.30 работает, потом дает отчет на бумаге, с фотографиями «до» и «после». Так что можно думать над тем, как этим всем обеспечить сайт. Предложение я поддерживаю, - отметил Николай Баринов. - Что касается качества ремонта дорог, то все Завеличье, Запсковье и центр города обслуживают у меня лишь сотрудники технадзора. Мониторить все им нереально, но совместно с подрядчиком и народным контролем мы это делаем. Подрядчик сам заинтересован заделывать ямы, потому что потом они превращаются в «ямища». Но подрядчик не делает это днем, чтобы не затормаживать автомобилям движение».

Речь о качестве ремонта подхватила начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова.

«Чтобы следить за качеством ремонта, нужны настоящие специалисты, а это именно технадзор. В контрольном управлении нет такого специалиста, по укладке дорожного покрытия. То есть мы можем контролировать, чтобы выполнялись работы, но не можем оценить, как и что делается, и не возьмем на себя такую ответственность», - констатирует Наталья Симонова.

Александр Братчиков поворачивается к Николаю Баринову.

«Согласен, настоящие специалисты у нас в технадзоре. И если кто-то из общественников докажет, что технадзор принял работу, где не по технологии заделаны ямки, то к технадзору у меня будет большой вопрос», - отмечает Александр Братчиков.

Конкретно об улицах

Вопрос состояния дорог меняет вектор с «как?» на «когда и что?».

«Чтобы никто не жаловался, что дороги делают, когда они в снегу и луже, гарантийными дорогами мы займемся в теплый сезон. На них у нас контракт, который разыграем в ближайшее время, выделены деньги», - сообщает Александр Братчиков.

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Со слов главы администрации муниципалитета, таких гарантийных дорог в Пскове - 56.

«Также хочу отметить, что скоро мы разместим проект по установке на улицах Пскова ливневой канализации. Все мы понимаем, что без ливневой канализации наши дороги сильно страдают. Если все запустить - будет заболачивание, - подмечает Александр Братчиков. - К тому же из-за отсутствия ливневки мы не можем ремонтировать улицы. Так, Юбилейную не включили в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» («БКД»). Эту улицу не ремонтировали 12 лет, и пока мы будем поддерживать ее в рамках аварийного ремонта. Но в этом году сделаем там ливневку, когда найдутся средства, может, с помощью губернатора, а в следующем - отремонтируем».

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Александр Братчиков напоминает, что в рамках «БКД» на псковские дороги выделено 346 миллионов рублей, и заключает, что лично осмотрит несколько псковских дорог, пригодных для гарантийного капитального ремонта, и встретится с необходимыми подрядчиками.

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На следующий день, 28 февраля, глава администрации Пскова видится с 3-я подрядчиками, «ремонтирующими около 80 % дорог Пскова»: «Дорстройсервис», «ДСУ - 125» и «Спецдор 60».

После обсуждения вопроса все подрядчики соглашаются провести на обозначенных им участках аварийный ремонт - в марте, и начать работы по капитальному гарантийному - в апреле. Эти участки - улица Набат, а также - у пересечений улиц Шестака и Доставалова, Металлистов и Яна Фабрициуса, улицы Льва Толстого и Малозонального переулка.

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Алексей Назаров