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Олег Брячак обратится в прокуратуру с просьбой проанализировать расходование средств на содержание улиц Пскова

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак намерен обратиться в прокуратуру Пскова с просьбой проанализировать расходование подрядными организациями средств, выделяемых по муниципальным контрактам на содержание улично-дорожной сети города. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Депутат напомнил, что вот уже месяц является пешеходом, поскольку автомобиль, на котором он передвигался, был арестован следственными органами. Тем не менее, он считает, что побыть пешеходом бывает «полезно для здоровья и составления картины жизни». Так, оказавшись в статусе пешехода, Олег Брячак на себе испытал плохое качество уборки дорог и тротуаров от снега и наледи. Свою позицию по поводу недобросовестной работ подрядчиков он ранее высказал на сессии гордумы 12 февраля.

«В ближайшее время я сделаю запрос в прокуратуру, суть которого будет очень проста. Я попрошу органы проанализировать расходование денежных средств на содержание улично-дорожной сети. Потому что как депутат я вижу, что каждый месяц администрация города добросовестно перечисляет средства на счета недобросовестного, на мой взгляд, подрядчика, а вот куда дальше идут эти денежки, мы не знаем», - констатировал Олег Брячак. На дороги, полагает он, бюджетные средства идут не в полной мере, «иначе такого количества ям и грязи на дорогах не было бы, и иначе снег бы убирался».

«А ведь его никто не убирал. Снег растаял сам. Представляете, до чего мы докатились? Уважаемые радиослушатели, я обязуюсь на этой неделе сделать такой запрос в прокуратуру и информировать вас о том, как она его отработала. И мы с вами увидим, куда же все-таки были израсходованы наши народные деньги. А это наши деньги, наши налоги, наше здоровье и наша безопасность», - подчеркнул Олег Брячак.

«Мы заплатили за чистый город, а чистого города нет. Поэтому это возмущает меня до глубины души, и я хочу ответственно заявить, что этот вопрос беспокоит уже, наверное, добрую половину граждан, с которыми я общаюсь. Конечно, ЖКХ — традиционно больной вопрос, но на сегодняшний день так невозможно. Автомобилисты разбивают подвески, люди ломают ноги, а подрядчики, между тем, набивают себе карманы. Я с этим не согласен и буду с этим бороться», - заключил депутат.