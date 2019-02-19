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Александр Братчиков: Журнал работ по уборке дорог должен вести не подрядчик, а заказчик

Журнал выполнения работ по уборке дорог будет вести не подрядчик, а заказчик. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на рабочем совещании, посвященном состоянию дорог города.

«Чтобы все было вовремя, журнал работ по уборке дорог должен вести не подрядчик, а заказчик. Заказчик должен знать, когда подрядчику поступила какая информация, и с какого времени подрядчик должен все сделать. Это мы пропишем в следующих контрактах. Мы с начальником контрольного управления администрации Пскова Натальей Симоновой обсудим, как и что сделать».