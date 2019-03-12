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Гдовская дорога: тот случай, когда ямочный ремонт уже не спасет

Сегодня, 19 марта, активисты «Убитых дорог» вместе с представителем ГИБДД провели инспекцию по автомобильной дороге Псков – Гдов. Причина проверки - неоднократные обращения граждан на «убитую дорогу» и бездействие обслуживающей организации.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службы общественного движения «Убитые дороги».

Далеко от города можно не удаляться – проблемы начинаются сразу от деревни Солоново. В ямы легко проваливается калабашечка (народный инструмент общественного контроля для измерения ям, который, кстати, взяли себе на вооружение и представители ГИБДД). Это говорит о том, что размеры дефектов превышают допустимые значения по ГОСТу и должны быть исправлены. Причем, ямы не просто большие, но и глубокие с острыми краями – на таких можно легко порезать колесо, что на скорости может привести к ДТП.

Несомненно, дорога представляет опасность для передвижения и просто так заделать ямы щебнем не получится. Площадь разрушений значительна и здесь спасет только ремонт большими картами. Таких проблем можно было бы избежать, если бы собственник дороги более внимательно следил за состоянием своего объекта и привлекал подрядные организации для устранения дефектов на стадии их появления.

В результате, по данному факту ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району возбудит административное делопроизводство с последующим вынесением штрафных санкций, а это порядка 200-300 тыс. рублей для юридических лиц.

Впрочем есть и хорошие новости: этот участок дороги попал в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в 2019 году запланировано проведение ремонта автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье на участке км 5+813 – км 29+000, проходящем от деревни Солоново до конца деревни Елизарово.