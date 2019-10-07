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На перекрестке улиц Максима Горького и Розы Люксембург в Пскове устанавливают светофор

На пересечении псковских улиц Максима Горького и Розы Люксембург устанавливают светофор. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, установка устройства проходит 11 октября.

Напомним, по данным сайта госзакупок, начальная цена контракта на установку этого светофора - около 2,593 миллиона рублей. Заказчик - администрация Пскова. По документации, работы должны завершиться до 30 ноября.

Кроме того, по данным этого сайта, еще один светофор установят у дома № 14 по улице Юбилейной, до 31 октября. Начальная цена контракта - примерно 675,8 тысячи рублей.