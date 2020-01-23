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Дороги псковского Завокзалье планируют обезопасить с помощью освещения, ограничительных знаков и «лежачих полицейских»

На некоторых участках улиц района Завокзалье в Пскове сделают освещение, установят дорожные знаки и искусственные дорожные неровности. Об этом на сайте губернатора Псковской области сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ответе на обращение местного жителя.

«Район Завокзалье в Пскове остается типичной окраиной, - так начинается само обращение. - Хотя городской и областной властями за последние годы там кое-что сделано. Например, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы улицы Железнодорожная и Декабристов. На Железнодорожной осталась серьезная проблема: после ее ремонта - в разы активизировалось автомобильное движение. При этом на многих участках отсутствует освещение, не говоря уже о тротуарах. Крайне опасным местом для пешеходов является перекресток с улицей Паровозной. В этом месте особенно активное пешеходное движение».

Автор обращения упомянул, что 26 ноября председатель Псковского областного Собрания Александр Котов обещал посодействовать в решении вопроса о безопасности пешеходов на улице Железнодорожной .

«До сегодняшнего дня не сделано ничего, хотя для решения вопроса именно в этом самом опасном месте достаточно было обеспечить работу всего двух имеющихся светильников. Насколько я понимаю, светильники находятся в зоне ответственности железной дороги, поэтому они давно и до сих пор не работают, несмотря на реконструкцию освещения во всем городе. Так же - и освещение пешеходного виадука, от вокзала. Сторона этого виадука, выходящая к улице Железнодорожной, тоже не освещена. Железная дорога в другом государстве находится? И вся властная череда ей не указ?».

В ответ на это Александр Братчиков обозначил, что участок улицы Паровозной, на пересечении от Железнодорожной, входит в план проектирования и строительства по освещению: «Работы будут выполнены при условии финансирования данных мероприятий в 2020 - 2022 годах».

Также сити-менеджер добавил, что территория пешеходного виадука, выходящая к улице Железнодорожной, находится в собственности РЖД: «В связи с этим, по вопросу освещения Вам необходимо обращаться в РЖД».

Что касается других мер обеспечения безопасности участков, глава администрации уточнил, что вопросы по дорожному движению на Железнодорожной рассматривали 15 ноября, на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«По итогам заседания, принято решение об установке на улице Железнодорожной дорожных знаков ограничения скорости 40 километров в час. Срок исполнения - первый квартал 2020 года. Также - об установке искусственной дорожной неровности на участке между переулком Путейца и улицей Паровозной. Срок исполнения - 3 квартал 2020 года», - заключил Александр Братчиков.