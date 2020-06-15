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В Пскове из-за сильного дождя нарушилась работа двух светофоров

В Пскове из-за сильного дождя нарушилась работа двух светофорных объектов. Как сообщили в ООО «ТрансСигнал», сейчас ремонтные работы ведутся на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. Светофор работает в штатном режиме, но время от времени сбивается.

По словам специалистов, это связано с коротким замыканием. Ведется устранение неисправности.

На перекрестке улиц Труда и Звездной светофор, по состоянию на 9 утра, работал в режиме желтого мигания. В ближайшее время специалисты займутся проверкой работы.