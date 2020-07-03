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Движение транспорта по Ольгинскому мосту будет закрыто вечером и ночью

В администрации Пскова уточнили порядок действия ограничения движения транспорта на Ольгинском мосту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства, ограничение будет действовать только в вечернее и ночное время - с 21.00 до 6.00.

В утреннее и дневное время техника будет убираться, движение транспорта будет открыто, уточнили в УГХ.

Как сообщалось ранее, в Пскове в связи с проведением дорожных работ с 7 июля по 13 июля будет закрыто движение автотранспорта, кроме общественного и спецмашин, по Ольгинскому мосту и участку Рижского проспекта, от улицы Максима Горького до Ольгинского моста.

В качестве объезда рекомендованы мост Александра Невского и мост имени 50-летия Октября.