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Улицу Индустриальную в Пскове закроют для автомобилистов 19 сентября

С 8.00 до 23.00 19 сентября в Пскове будет перекрыто движение автотранспорта по улице Индустриальной, на участке от улицы Инженерной до путепровода «Индустриальный». Это связано с проведением работ на инженерных сетях, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Водителей просят заранее учесть данную информацию при планировании поездок, по возможности выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

В качестве объезда рекомендуется в этот период использовать Северный обход, улицы Литейную и Новаторов.