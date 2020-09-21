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АвтоМир / Дороги

«Убитые дороги» пожаловались в прокуратуру на ограждение в центре Пскова

22.09.2020 13:44|ПсковКомментариев: 1

В прокуратуру направлено обращение о целесообразности установки ограждений в центре Пскова с учетом требований нового ГОСТа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественном движении «Убитые дороги», несмотря на новые требования ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», который вступил в силу 1 апреля 2020 года и внес изменения в правила установки пешеходных ограждений, в Пскове продолжают устанавливать заборы там, где допускается этого не делать.

«Очередным таким местом стал перекресток улицы Некрасова и Октябрьского проспекта. По новому ГОСТу установка ограждения на данном участке необязательна, так как ширина газона здесь составляет более 1 метра. Монтаж ограждений происходит согласно представлению прокуратуры, которое было подготовлено в рамках рассмотрения обращения депутата Госдумы Александра Васильева, отправленного в октябре 2019 года, то есть до вступления в силу новых требований», - сообщили в «Убитых дорогах».

При этом в запросе были обозначены еще два участка, где направляющие ограждения отсутствовали вопреки нормативным требованиям: у нерегулируемых пешеходных переходов у домов №32 и №23а по улице Некрасова, а также на улице Некрасова в районе дома №22, где можно постоянно наблюдать, как посетители городской администрации перебегают дорогу в неположенном месте. Ограждений там по-прежнему нет.

Александр Васильев направил повторное обращение прокурору Псковской области с просьбой проверить соответствие ГОСТам и целесообразность мероприятий по установке ограждения на перекрестке улица Некрасова – Октябрьский проспект с учетом изменений нормативной базы и обязать собственника дороги демонтировать ограждения, а также обеспечить безопасность передвижения пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах у домов №32 и №23а по улице Некрасова и на участке в районе дома №22 по улице Некрасова.

Во всех местах, перечисленных в пункте 8.1.29 ГОСТ Р 52289-2019, ограничивающие пешеходные ограждения допускается не устанавливать:

- при наличии газона шириной более 1 м, отделяющего проезжую часть от тротуара;

- при наличии сплошной посадки кустарника, отделяющей проезжую часть от тротуара (не зависимо от ширины газона, на котором они посажены), высотой не более 0,8 м.

Речь идет обо всех регулируемых наземных пешеходных переходах и нерегулируемых наземных пешеходных переходах около детских учреждений, в местах концентрации ДТП, связанных с наездом на пешехода, а также на тех участках, где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 чел./ч - при запрещенной остановке или стоянке. Соответствующие пояснения ранее дали разработчики нового ГОСТа – ФАУ «РОСДОРНИИ».

Теги: #Убитые дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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