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Штабеля из бордюров и сваленные светофоры: реконструкция на Инженерной продолжается

В Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной продолжается обустройство выделенной полосы для поворота направо. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на полосе частично расставлен бордюр, идет подготовка к его установке.

Дорога будет проходить вне перекрестка с круговым движением. Водителям при движении направо надо будет уступить дорогу транспорту, который будет следовать с кольца. Сейчас пешеходы используют полосу как пешеходную дорожку, потому что других обустроенных подходов к перекрестку нет.

Продолжается работа по подготовке кольца в центре перекрестка.

Демонтированные опоры светофоров до сих пор валяются на перекрестке.

Напомним, реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной должна завершиться 28 ноября 2020 года. Работы ведет ООО «ЭкспрессСтрой» по контракту с управлением городского хозяйства в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Масштабные работы стартовали в 2019 году.

Подрядчик одновременно реконструирует перекресток улиц Гражданской и Фабрициуса.