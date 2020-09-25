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Светофор на перекрестке Чудская - Ижорского Батальона в Пскове пострадал из-за земляных работ

Светофор на перекрестке улиц Чудской и Ижорского Батальона в Пскове пострадал из-за земляных работ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Транссигнал», организация, проводящая земляные работы на улице Чудской, повредила дорожный кабель.

Ведутся восстановительные работы. По словам директора ООО «Транссигнал» Павла Тарасенко, предполагается, что работа светофора будет восстановлена в ближайшее время.

Добавим, по информации управления городского хозяйства, ООО «СМУ-17» в рамках муниципального контракта ведет работы на улице Чудской по удалению излишнего напластования грунта с обочин.