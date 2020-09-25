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Устройство нового островка безопасности ведется на Индустриальной в Пскове. ФОТО

Устройство тротуаров ведется на реконструируемом участке улицы Индустриальной в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на четной стороне улицы ведется подготовка основания тротуара от Ипподромной до дома №2.

Уложен песок и на участке у торца дома №10 по Инженерной. Аналогичная ситуация на стороне поликлиники №3, у дорожки, ведущей к автобусной остановке.

На нечетной стороне ведутся работы по подготовке основания тротуара от улицы Ипподромной до дома №1.

На кольце и на одной из сторон перекрестка появились стойки пешеходных светофоров.

На перекрестке при движении со стороны АЗС готовится устройство островка безопасности.

На Индустриальной продолжается работа по наполнению грунтом разделительной полосы.

На новой полосе для поворота с Инженерной направо, на Индустриальную, установлено более половины бордюрных камней.

Напомним, реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове должна завершиться 28 ноября.