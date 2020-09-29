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Второй участок улицы Западной в Пскове предлагают сделать односторонним

29 сентября глава Пскова Елена Полонская вместе с депутатом городской Думы по округу №10 Любовью Николаевой встретилась с жителями Коммунальной и Западной для решения вопроса, касающегося выезда с дворовой территории дома №61 по улице Коммунальной. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Проектом первой очереди реконструкции улицы Кузбасской Дивизии предусмотрено одностороннее движение по улице Западной, из-за чего жители дома на Коммунальной, 61 лишаются прямого выезда на проезжую часть улицы Коммунальной.

Глава муниципалитета предложила продлить проезжую часть на участке от дома №61 к парковочной зоне у рынка «Нива» для беспрепятственного выезда со двора на проезжую часть. Это избавит людей от лишних объездов.

Также в ходе дискуссии жители предложили от пересечения Западной и Коммунальной оставить двустороннее движение до школы №25, а от школы поставить знак одностороннего движения в сторону улицы Кузбасской Дивизии.

Елена Полонская сочла такое предложение здравым и пообещала в ближайшее время обсудить с проектировщиком, насколько это реально осуществить в рамках уже существующего плана.