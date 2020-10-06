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Новый газон на перекрестке Инженерной и Индустриальной в Пскове оборудован бордюром

На перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове активно ведутся работы по благоустройству нового газона в центре кругового пересечения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, здесь установлен бордюр, кроме участка, предназначенного для заезда техники подрядчика (со стороны АЗС).

Фото с камер Pskovline

Ведется работа по засыпке грунта.

Напомним, реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове должна завершиться 28 ноября. Полноценное круговое движение на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове откроют к 15 октября. Такую дату назвал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25 сентября.

На перекрестке с круговым движением будет оборудовано две полосы. Транспорт, движущийся с Инженерной налево на Индустриальную в сторону Кузнецкой, не будет заезжать на кольцо.