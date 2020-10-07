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Псковичи привыкают к новому режиму работы светофора на Крестовском шоссе. ФОТО

Псковичи привыкают к новому режиму работы светофора на пересечении Крестовского шоссе и Болотного проезда. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, режим работы светофора изменился.

Раньше дополнительная секция была только одна - для поворота налево и разворота при движении со стороны Октябрьского проспекта. Она включалась одновременно с основным зеленым сигналом.

Теперь при движении по Крестовскому шоссе поворот налево регулируется отдельной допсекцией светофора как при движении из центра города, так и при движении со стороны Крестов.

По левой полосе разрешается движение налево и прямо. Поворачивающие налево сигналят тем, кто занимает полосу перед ними и ожидает сигнала для движения прямо. Кроме того, в правой полосе некоторые водители начинают движение на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Транссигнал», режим работы светофора изменен два дня назад по решению комиссии по безопасности движения.