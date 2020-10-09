АвтоМир / Дороги

На улице Индустриальной в Пскове установили стойки новых светофоров. ФОТО

В Пскове на улице Индустриальной установили стойки новых светофоров. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по три стойки установлено на разделительной полосе со стороны жилых домов, а также со стороны путепровода.

Ранее уже были установлены стойки нового светофора через пешеходный переход у автобусной остановки автобуса №3.

Продолжается засыпка грунта на новом кольце в центре перекрестка с Инженерной.

Со стороны дома №8 по Инженерной ведется подготовка подходов к перекрестку.

Со стороны АЗС частично уложено покрытие тротуара.

Установлен бордюр со стороны АЗС, причем с понижением для перехода. На перекрестке сохранится переход от заправки к поликлинике, ранее он отсутствовал в схеме.