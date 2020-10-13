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«Убитые дороги» предложат разметку-«вафельницу» на Октябрьском проспекте

Участники сообщества «Убитые дороги Пскова» обсуждают возможность нанесения разметки-«вафельницы» на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта. Как следует из обсуждения, проехать этот перекресток по улице Некрасова вечером в час-пик, не просачиваясь сквозь поток, который едет, а вернее, стоит, по Октябрьскому, - большая удача.

Разметка-«вафельница» появилась в ПДД в 2018 году. Она запрещает выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участок перекрестка, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево.

Представители ГИБДД предлагали нанести такую разметку в том же году, правда на других участках - перекрестке улицы Максима Горького, Рижский проспекта и площади Ленина.

Напомним, представители «Убитых дорог» входят в состав комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Пскова.