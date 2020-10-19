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В Псковском районе появится первый интеллектуальный светофор

В Псковском районе появится интеллектуальный светофор. Об этом рассказал инспектор по особым поручениям отдела надзора ГИБДД по Псковской области Андрей Мосолов 19 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Светофор будет установлен в Черехе на участке федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Невель. Он будет регулировать выезд пассажирского общественного транспорта - автобуса маршруте №6 с конечной автобусной остановки.

На данном маршруте транспортное предприятие «Псковпассажиравтотранс», как правило, использует автобусы особо большой вместимости (сцепки), а выезд с прилегающей территории с поворотом налево небезопасен.

Светофор будет включать зеленый сигнал для выезда автобуса. «Это будет первый опыт использования интеллектуального светофора», - отметил Андрей Мосолов.