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Новый круг на Инженерной в Пскове стал поводом для жалобы на сайте губернатора

Новый круг на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове сделан слишком маленьким. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте губернатора 19 октября.

«Сделали круговое движение вместо перекрестка на Инженерной - Индустриальной. Идея хорошая, но вот круг сделан узкий, количество полос на круге маловато или они узкие. Постоянные ДТП и невозможность разъехаться грузовым автомобилям и автобусам, так как им для движения по кругу одной полосы мало», - написал автор обращения.

К тексту приложен скриншот ДТП с камеры Pskovline.