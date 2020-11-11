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АвтоМир / Дороги

Устройство земполотна и водопропускных труб идет на объекте реконструкции в Печорском районе

13.11.2020 11:38|ПсковКомментариев: 0

На дороге Гверстонь - Крупп - Кулье в Печорском районе продолжается масштабная реконструкция. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, работы идут в рамках инфраструктурного проекта «Улучшение доступности удаленных областей в юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития»/«ДОСТУП МСП» Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов.

Реконструкцию первого пускового комплекса объекта - участка длиной более 6,6 км - осуществляет ООО «Вуклэр». Подрядная организация выполняет работы по устройству водопропускных труб и земельного полотна.

Особенностью инженерно-геологических условий участка реконструкции является тип местности, характеризующийся переувлажнением верхней толщины грунтов. Заболоченность территории влечет определенные трудности на участках спрямления автомобильной дороги. Предусмотренная проектной документацией замена слабых грунтов осложняется неравномерной глубиной залегания торфа.

Раннее сообщалось, что после реконструкции покрытие дороги станет асфальтобетонным на протяжении всего участка, ширина проезжей части будет доведена до полноценных 6 м, обочин - до 2 м. Конструкцию дорожной одежды составляют дренирующий песчаный слой, щебеночно-песчано-гравийное основание и двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Также будут устроены водопропускные трубы, укреплены обочины и откосы, отремонтированы пересечения и примыкания, тротуар и автобусные остановки, проведено благоустройство. На автобусных остановках деревень Кулиско и Дальнево появится наружное освещение.

Стоимость работ оценивается в 220 миллионов рублей. Срок окончания работ по контракту - 30 июля 2021 года. Заказчиком реконструкции выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Контроль качества выполняемых работ осуществляет ООО «Центр диагностики комплексной инфраструктуры».

Теги: #ремонт дорог #дороги #печорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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