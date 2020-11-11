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АвтоМир / Дороги

На Рижском проспекте в Пскове не хватает разделительной полосы - активист «Убитых дорог»

17.11.2020 14:33|ПсковКомментариев: 0

На Рижском проспекте в Пскове не хватает разделительной полосы. Об этом заявил активист «Убитых дорог», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Николай Мельков 17 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Комментируя ситуацию с аварийностью на дорогах, Николай Мельков напомнил о гибели велосипедистки на Рижском проспекте в августе 2020 года из-за пьяного водителя. По его мнению, возникновению аварийной ситуации способствовали и дорожные условия.

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«Сделано все, чтобы водитель мог двигаться в любом состоянии на любой скорости. Об этом все молчат. Нужно заниматься самой безопасностью», - объяснил Николай Мельков причины аварийности. По его словам, на широком Рижском проспекте можно было убрать по одной полосе движения или сузить полосы, чтобы устроить в центре проезжей части островок безопасности, на котором можно установить клумбы с цветами.

Гость эфира сослался на опыт Казани, где разделены встречные потоки и на многих улицах искусственно заужены полосы. Николай Мельков отметил, что это не соответствует ГОСТу, однако снизило аварийность и тяжесть последствий ДТП. «Ты не можешь ехать быстро, когда рядом кто-то едет», - объяснил Николай Мельков.

Напомним, 2,3 километра дороги на Рижском проспекте, от площади Ленина до пересечения с улицей Юбилейной, отремонтировано в 2020 году за 94,5 млн рублей.

Теги: #ремонт дорог #ДТП #Убитые дороги #рижский проспект
Источник: Псковская Лента Новостей
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