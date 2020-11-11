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На улице Индустриальной в Пскове не хватает велодорожки - активист «Убитых дорог»

Активист «Убитых дорог» Николай Мельков удивлен отсутствием велодорожки на улице Индустриальной в Пскове. Как он сообщил 20 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, при реконструкции перекрестка можно было предусмотреть этот вид работ.

По его словам, создание велодорожки при проведении реконструкции возможно, при ремонте, согласно постановлению правительства, - нет.

В то же время при реконструкции улицы Яна Фабрициуса велодорожка предусмотрена, заметил Николай Мельков. «В Пскове многие велодорожки делаются кусками. Например, участок велодорожки в сквере у 24-й школы идет от Рижского проспекта к Коммунальной - из "ниоткуда в никуда". Из-за отсутствия плана строительства велодорожек нет единой сети дорожек», - сказал активист.

При этом, отметил гость студии, при реконструкции улицы Калинина дорожка переходит с одной стороны дороги на другую и упирается в храм. А на реконструированной улице Свердлова велодорожка есть на схеме, но на местности не обозначена дорожными знаками и разметкой. По задумке, она должна соединять набережную с Финским парком, продолжил он.

В целом, Николай Мельков считает неверным подход властей к организации велодорожек. «Они рассматривают их как форму развлечения для туристов в парке», - полагает он. А, по словам специалистов Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, на которых сослался Николай Мельков, в парках движение велотранспорта должно быть минимальным. В первую очередь, велосипедная инфраструктура должна быть ориентирована на местных жителей.