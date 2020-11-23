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Короткий путь проложил водитель по новому кольцу на Запсковье

Неизвестный водитель проехался по новому газону на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщило движение «Убитые дороги», выложившее 25 ноября скриншот с камеры видеонаблюдения Pskovline со следами колес на земле.

«Кто-то нашел "короткий" путь», - отмечается в сообщении.

28 ноября в Пскове завершается срок многомесячной реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной. В ходе реконструкции переложены все сети, расширена проезжая часть, устроено кольцевое движение, заменены опоры освещения, установлены новые пешеходные светофоры. Отремонтированы и проложены тротуары, перенесены автобусные остановки. На улице Индустриальной устроена разделительная полоса. Возле поликлиники появился шумозащитный экран.