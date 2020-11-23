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На перекрестке Энгельса - Зверева в Великих Луках появится светофор

На пересечении улиц Энгельса и Зверева в Великих Луках появится светофор. Решение о создании регулируемого перекрестка администрация города приняла по многочисленным просьбам жителей и на основании мониторинга дорожного движения. Об этом сообщает Великолукская телерадиокомпания.

«Была разработана проектно-сметная документация, проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик - это фирма, с которой на сегодняшний момент заключен муниципальный контракт, и уже начались работы по обустройству данного пешеходного объекта», - рассказала главный специалист МУП «ЖКХ» города Великие Луки Светлана Решетова.

Подрядчику предстоит выполнить работы по установке нового оборудования. Ожидается, что работы будут завершены до Нового года.