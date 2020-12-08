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Недоделки на перекрестке Инженерная - Индустриальная устранят к концу следующей недели

Все замечания по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове будут устранены не раньше конца следующей недели. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель генерального директора по дорожной части «ЭкспрессСтрой» Владимир Воробьев 10 декабря во время рабочего выезда заместителя главы администрации Пскова Елены Жгут на ремонтируемый объект.

Основной объем работы сделан. Сейчас рабочие доставляют ограждение. Елена Жгут высказала мнение, что восьмерых рабочих на такой крупный объект недостаточно.

К настройке светофора приступят завтра, 11 декабря.



Добавим, что сегодня подключается светофор и на другом объекте - на улице Фабрициуса.