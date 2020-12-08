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К дорожным подрядчикам будет применены все возможные штрафные санкции - Елена Жгут

К подрядчикам, задержавшим сроки дорожного ремонта, будут применены все возможные штрафные санкции. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом журналистам 10 декабря рассказала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут.

«Мы видим то же самое, что и неделю назад. Работой подрядчиков "СМУ-17" и "Экспресс-строй" мы как заказчики крайне недовольны. Безусловно, к подрядчикам будет применены все штрафные санкции, какие только возможны по 44-му федеральному закону за неисполнение работ в срок», - сказала Елена Жгут.

«Эти подрядчики не местные, они все из-за границ нашей области. Надеемся, что в дальнейшем больше выходить на наши объекты не будут», - отметила она.

Внести в «черный список» (реестр недобросовестных поставщиков) данные дорожные организации можно, если они не выполнят контакт. «Скорее всего, они выполнят контракт до конца года с повышением сроков, поэтому их вряд ли занесут в реестр, но все те санкции, какие только возможно, будут к ним предъявлены, это миллионы рублей», - пояснила Елена Жгут. По словам заместителя главы администрации города, у задержек в исполнении контрактов есть и объективные причины. Но, по ее мнению, они больше носят субъективный характер.

«Это больше на руку подрядчику, что у них отсутствует щебень или асфальт. Нас как заказчиков это абсолютно не удовлетворяет. Это их риски, коммерческие, они должны нести ответственность за сроки исполнения контракта», - добавила Елена Жгут.

Задержки отмечены на объектах «Экспресс-строй» - реконструкция перекрестков Фабрициуса и Гражданской, Инженерной и Индустриальной, и объектах «СМУ-17» - улицы Школьная и Аллейная.